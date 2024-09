Il “Cartoon fest” sbarca a Golfo Aranci, ecco la mappa e gli orari

Il 28 e il 29 settembre a Golfo Aranci l’invasione del cartoon fest

Per due giorni Golfo Aranci sarà invasa dai colori del “Cartoon fest“, la manifestazione in piazza Cossiga sarà gratuita. “Per tutti gli amici e le amiche del Cartoon Fest e del Cartoon Show – annunciano gli organizzatori – sabato 28 e domenica 29 settembre presso la suggestiva Piazza Cossiga di Golfo Aranci si terrà l’edizione completa (tutte le mascotte, tutti i personaggi, i supereroi, le principesse, i musical, i laboratori, etc) del Cartoon Fest e del Cartoon Show, sarà gratis, nessun biglietto d’ ingresso perché la due giorni viene offerta a ospiti e turisti dal Comune di Golfo Aranci”.

Ecco il programma e gli orari

Sabato 28 settembre 2024

Appuntamento alle ore 16.00 in Via Libertà, è da qui che partirà la PARATA INAUGURALE con tutti i protagonisti di questa edizione ( comprese le mascotte)

Arrivo a CARTOON CITY c/o P.zza Cossiga e apertura villaggio.

16,45-17,00 Presentazione Cartoon Fest

17,00- 17,15 Spettacolo di Frozen: Elsa, Anna, Olaf e i taglialegna si esibiranno in ujn suggestivo Musical dei Capolavori della Disney

17,15 -17,30 Sul grande Palco Cartoon esibizione con il suo balletto l’attesissimo Stich

17,30-17,45 Esibizione Ballettopolo, Topolino con Minnie, Paperino, Paperina e Pippo si esibiranno nel Ballettopolo e balli vari

17,45-18,15 Caccia al Tesoro: bambini e genitori sono tutti chiamati a sfidarsi al Cartoon City . Premi ai vincitori!

18,15-18,45 Baby Dance

19,00-19,15 Spettacolo di Peter Pan

19,15-20,00 Musica in sottofondo

20,00-21,00 Cartoon Show: Grande Spettacolo con Topolino in giro per il Mondo insieme ai suoi amici, verranno presentati i seguenti Musical: Re Leone, Oceania, Aladdin con un cast di 20 ballerini

Presenti punti streetfood con menù dedicati anche ai più piccoli/e anche vegetariani, vegan e gluten free.

Domenica 29 settembre

11,00- 11,15 Presentazione Cartoon Fest e dei suoi protagonisti

11,15- 11,30 Esibizione di Spiderman e Supereroi

11,30– 11,45 Esibizione Ballettopolo, Topolino con Minnie, Paperino e Paperina e Pippo si esibiranno con il Ballettopolo e balli Vari

11,45- 12,00 Sul grande Palco Cartoon esibizione con il suo balletto l’attesissimo Stich

12,00 – 12,15 Ballo di Belle e La Bestia

12,15 – 12,45 Baby Dance

12,45-13,00 Musical di Aladdin, Jasmine, il Genio, Aladdin accompagnati da un corpo di ballo di 16 ballerini ci faranno rivivere la magia della famosa fiaba della Disney.

13,00 – 14,00 Sottofondo musicale a tema con le sigle Cartoni Animati

14,00 – 14,10 Sigla Cartoon Fest e rinizio di tutte le attività

14,10 – 14,30 Cartoon Quiz: genitori e Bambini gareggeranno dimostrando le loro conoscenze a tema cartoon

14,30- 14,45 Spettacolo di Peter Pan sul Palco

14,30 – 15,00 Cartoon Karaoke: genitori e bambini si canta!!!

15,00- 15,15 Musical di Encanto: la famiglia Madrigal con un corpo di ballo di 16 elementi si esibiranno sul celebre Film della Disney. Foto con i personaggi

15,15 – 16,00 Spettacolo di Bolle cura della Regina di Ghiaccio Irina Klizo accompagnata dall’ Orso Artic

16,00 – 16,15 Mini Musical della famosissima tata inglese: Mary Poppins.

16,15 – 16,30 Sul grande Palco Cartoon esibizione con il suo balletto l’attesissimo Stich

16,30-16,45 Esibizione di Spiderman e Supereroi

16,45,00-17,00 Ballo di Belle e La Bestia

17,00 – 17,15 Ballo di Grease con Topolino e Minnie e la banda Disney

17,15 – 17,45 Caccia al Tesoro: bambini e genitori sono tutti chiamati a sfidarsi al Cartoon City. Premi ai vincitori!

17,45-18,00 Spettacolo di Frozen: Elsa, Anna, Olaf e i taglialegna si esibiranno in un suggestivo Musical dei Capolavori della Disney.

18,00 – 18,30 Baby Dance con il Gatto e la Volpe per Adulti e bambini

18,30 – 18,45 Spettacolo di Coco, il capolavoro del Film della Disney in un recitato e ballato rappresentato dalla Compagnia Oneiros.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui