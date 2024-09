Da Olbia i Quattro mori arrivano alla marcia per la pace di Assisi

L’assessora Serra alla Marcia per la pace di Assisi

Grazie a Olbia sventolavano i Quattro morti alla marcia per la pace ad Assisi

C’era anche la bandiera dei Quattro mori alla marcia per la pace di Assisi, grazie alla vicesindaco di Olbia, Sabrina Serra. “Ho partecipato con grande orgoglio alla Marcia straordinaria per la pace ad Assisi, un momento fondamentale per chi, come noi, è impegnato nella promozione della pace e dei diritti umani – spiega Serra -. Durante la giornata, sono intervenuta anche all’Assemblea Nazionale dei Costruttori di Pace, dove ho voluto sottolineare l’importanza dell’impegno del nostro Comune di Olbia in questi ambiti.

Ho ricordato con gratitudine il contributo dei militari della Brigata Sassari, che in missioni all’estero lavorano per garantire la pace nelle regioni colpite dalla guerra”.

“Ho anche evidenziato il coinvolgimento delle giovani generazioni del nostro Comune nei percorsi di educazione alla pace – racconta l’assessora a Istruzione e Cultura del Comune di Olbia -. I nostri studenti hanno partecipato a diverse iniziative, piantando simbolicamente “semi di pace” nella nostra e nelle loro comunità. Credo fortemente che siano loro il futuro di una società pacifica, e per questo è fondamentale continuare a lavorare con loro. Sono felice di poter annunciare che saranno protagonisti anche della prossima Marcia per la pace, che si terrà nell’ottobre 2025, rafforzando il messaggio che la pace si costruisce giorno per giorno, a partire dall’educazione e dall’impegno di ciascuno”.

