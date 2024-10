Cesare Cremonini rivela di aver scritto una canzone in hotel a Golfo Aranci

La Sardegna ispira i cantautori, qui Vasco scrisse Vita Spericolata e ora Cremonini rivela di aver composto Maggese in hotel di Golfo Aranci. L’ex cantante dei Lunapop ha pubblicato su Instagram e Threads un fogliettino con carta intestata dell’Hotel Margherita su cu ha buttato giù le prime strofe di “Maggese“. Il brano scritto in Gallura uscì a settembre 2005, come singolo del suo secondo album da solita.

“Chissà se all’hotel Margherita in Sardegna ascoltano mai Maggese. (scrivere canzoni sui foglietti degli alberghi). #Maggese”. Con queste parole Cesare Cremonini accompagna l’immagine del foglietto col testo. Tantissime le reazioni sui social, tra queste quelle dell’albergo Villa Margherita di Golfo Aranci. “Siamo molto felici e orgogliosi che la sua bellissima canzone sia legata al nostro hotel… saremmo altrettanto felici se tornasse a trovarci”.

