Crolla un solaio in cucina a Olbia, terrore nelle case popolari

Crolla solaio a Olbia, illesa una donna che si trovava in un’altra stanza

Terrore nelle case popolari di via Tasso a Olbia, c’è stato il crollo di un solaio all’interno di una cucina: nessun ferito. All’interno dell’alloggio di proprietà di Area si trovava una sola persona e, per fortuna, era in un’altra stanza.

L’alloggio popolare di via Tasso si trova al secondo piano e per sicurezza è stata sgomberata tutta la palazzina. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco di Olbia. Saranno loro a stabilire se si sia trattato di un piccolo problema oppure la situazione dell’edificio è pericolosa in generale

[foto di repertorio]

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui