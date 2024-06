Golfo Aranci, il Comune cerca gestori per i chioschi di via dei Marinai

Pubblicato l’avviso del Comune di Golfo Aranci per i chioschi.

Sul lungomare di Golfo Aranci tornano i chioschi. Il Comune di Golfo Aranci ha pubblicato un avviso per dare in concessione gli 11 chioschetti che si trovano in via dei Marinai, nel centro commerciale “La Dolce Vita”, sede di attività commerciali.

Ad annunciarlo il sindaco Giuseppe Fasolino che ha dichiarato che “un’occasione importante per dare ancora una maggiore spinta alle potenzialità del nostro settore economico, commerciale e turistico”.

Il Comune ha pubblicato recentemente la manifestazione d’interesse per la ricerca di gestori degli 11 chioschetti sul lungomare. Gli interessati possono consultare i dettagli dell’avviso e presentare la propria candidatura attraverso il sito del Comune.

