Arrestato un 30enne a Golfo Aranci per spaccio di cocaina.

Un uomo di circa 30 anni è stato arrestato dopo che i militari della Guardia di Finanza del Gruppo Olbia lo hanno trovato in possesso di una sessantina di grammi di cocaina, nel corso di un’operazione inserita nelle attività di prevenzione e contrasto allo spaccio condotte sul territorio. L’intervento ha preso forma durante un servizio di pattugliamento nel territorio di Golfo Aranci, quando un italiano ultraottantenne era stato sorpreso con una quantità della stessa sostanza.

Le verifiche immediatamente successive, condotte anche con il supporto delle unità cinofile, hanno portato a individuare un collegamento tra l’anziano e il giovane, che utilizzava una delle autovetture intestate al pensionato. La perquisizione dell’abitazione del trentenne, situata nel centro urbano, ha permesso di rinvenire grazie al fiuto del cane antidroga circa 65 grammi di cocaina, parte già suddivisa in dosi pronte per la cessione, insieme a denaro contante, un bilancino di precisione e materiale destinato al confezionamento.

Al termine dell’operazione tutto il materiale è stato sequestrato e il giovane è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti, venendo successivamente messo a disposizione dell’autorità giudiziaria di Tempio Pausania, che ha disposto per lui gli arresti domiciliari. Per l’anziano è invece scattata la denuncia a piede libero.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui