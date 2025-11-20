Picchiata e rapinata del telefono, assolto un marito a Olbia

Un uomo di Olbia è stato assolto dal reato di violenza domestica.

Una donna di Olbia aveva denunciato il marito per violenza domestica, rapina del telefono e di averle causato lesioni. Dopo anni però le accuse sono cadute e l’uomo è stato assolto dai maltrattamenti e anche dal reato di rapina, che è stato riformulato in violenza privata.

Stando a quanto riporta La Nuova Sardegna, la presunta vittima aveva ritirato la querela riguardo le lesioni e il furto del suo cellulare, ma aveva portato il marito in tribunale solo per i maltrattamenti. Durante la vicenda giudiziaria le accuse non hanno trovato riscontro, ovvero riguardo all’imputazione originale che elencava numerosi episodi di violenza fisica e verbale, tra cui aggressioni, liti continue, strattoni, percosse con conseguenti lividi e lesioni.

La donna aveva raccontato che lui le aveva afferrato i capelli anche in presenza del figlio minore. Aveva raccontato che le aveva tolto il telefono quando scoprì che scattava le foto per documentare i maltrattamenti. Dopo un lungo processo iniziato nel 2017, il 62enne di Olbia è stato assolto dall’accusa di maltrattamenti perché il fatto non sussiste.

