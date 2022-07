A Golfo Aranci il concerto gratuito della rock star Loredana Bertè

Il concerto tra gli eventi di Golfo Aranci.

La cantante Loredana Bertè arriva a Golfo Aranci. Il concerto gratuito, organizzato dall’agenzia di Olbia, la R&G Music di Renato e Gianni Piccinnu, si terrà il 7 agosto alle 22, in piazza Cossiga. La rock star italiana, che compie 40 anni dal mitico ’82 in cui esplose con il brano “Non sono una Signora”, torna in tour con uno show in cui ancora una volta si rimette in gioco: sicuramente un grande tributo al pop e al rock, che solo lei può fare.

Sul palco, per l’evento che si terrà nel comune gallurese, ha voluto con sé una band di cinque elementi: Ivano Zanotti alla batteria, Stefano Cerisoli e Marco Grasselli alle chitarre, Alberto Linari alle tastiere, Pierluigi Mingotti al basso e alla corista storica Aida Cooper ha unito anche Annastella Camporeale.

Non mancherà in scaletta “Mare Malinconia”, il nuovo singolo con Franco126. Poteva essere solo Loredana Bertè ad affiancare Franco126 nell’interpretazione della storia narrata da questo brano. Un racconto che vede protagonista una donna coraggiosa nella sua sfrontatezza ma anche fragile nella sua sensibilità. Messaggi sociali legati alle donne sono presenti in tutto quello che l’artista fa, dai live, alle canzoni, agli incontri, come in genere la difesa dei diritti: da sempre Loredana è dalla parte di tutti coloro che non possono difendersi.