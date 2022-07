La seconda edizione della rassegna a Porto Rafael.

Torna nello bellissimo scenario di Porto Rafael la rassegna “Vele Spiegate”, appuntamento annuale che ospita talk dedicati alla cultura, all’arte, al benessere e allo sport, dopo il successo della prima edizione 2021.

L’evento quest’anno prevede due serate: la prima il 23 luglio dedicata alla salute dal mare e del mare, la seconda il 6 agosto dedicata al teatro e alla letteratura. ”Vele Spiegate” è una rassegna di incontri promossa dal consorzio Porto Rafael e curata dalla giornalista Teresa Cavaliere che mira a divenire, anno dopo anno, una occasione preziosa per condividere idee, riflessioni ed esperienze sul presente grazie alle voci dei protagonisti più autorevoli del mondo della cultura, della vita pubblica e dello sport.

L’evento del 23 luglio ”Un mare di salute” sarà un incontro tra i più accreditati esperti italiani nel campo della salute e della medicina del mare che rifletteranno sui nuovi modi di prendersi cura di sé e dell’ambiente attraverso una nuova educazione alla salute. Ospiti d’eccezione saranno la dottoressa Sara Farnetti, specialista in medicina interna, la più famosa e accreditata nutrizionista italiana, esperta in alimentazione funzionale medica, e il dottor Luca Revelli, docente di chirurgia endocrina del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma e direttore del Master di medicina del mare.

L’incontro sarà moderato da Mario Pappagallo, medico scrittore e giornalista del Corriere della Sera, autore di numerosi libri, in particolare 6 volumi scritti a quattro mani con il Prof. Umberto Veronesi dedicati alla medicina e alla scienza della salute. Ospite d’onore l’esploratore dei mari, Alberto Luca Recchi ed i suoi Giganti del Mediterraneo. Recchi, unico italiano ad avere realizzato un libro fotografico per il National Geographic, racconta con le immagini la vita degli oceani ed è autore di podcast e di libri (5 con Piero Angela).

L’evento del 6 agosto Il Teatro sul Mare avrà come protagonista l’attore Giorgio Pasotti, reduce dal recente successo della fiction di Rai1 ‘Lea. Un nuovo giorno’, che porterà in scena lo spettacolo Io, Shakespeare e Pirandello per la regia di Davide Cavuti. Un percorso nel mondo della letteratura e del teatro attraverso le opere di due grandi scrittori i cui testi saranno interpretati dall’attore che proietterà gli spettatori nelle atmosfere disegnate dialcuni dei più grandi personaggi della letteratura internazionale.

Nino Tatriele, Presidente del Consorzio Porto Rafael, presenta i due prestigiosi eventi di punta della stagione estiva con il consueto entusiasmo e la consapevolezza profonda del valore di questi luoghi unici: la sua è una ideastrategica molto chiara che mira a “consolidare e nutrire il valore di tanta bellezza non solo con la cura, ma con la dedizione e la costruzione di una visione di lungo periodo”.