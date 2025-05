A Golfo Aranci un contributo per la patente nautica, l’iniziativa

Il contributo per la patente nautica a Golfo Aranci.

Formazione, ambiente e futuro occupazionale: sono i pilastri del nuovo progetto varato dal Comune di Golfo Aranci, che ha deciso di finanziare un’iniziativa destinata ai residenti interessati a ottenere la patente nautica. Un impegno concreto dell’amministrazione comunale per rafforzare le competenze professionali nel settore marittimo e promuovere la tutela del patrimonio ambientale.

Il contributo economico sarà erogato seguendo un percorso ben definito, che prevede la frequenza di corsi autorizzati, la partecipazione a giornate ecologiche incentrate sul problema dei rifiuti marini e il superamento dell’esame finale per il rilascio della patente. Tutti i criteri e le modalità di accesso saranno specificati nel bando pubblico di prossima pubblicazione.

A sottolineare l’importanza del progetto è stato il sindaco Giuseppe Fasolino: “Il nostro è un paese di mare e sul mare intendiamo investire in ogni modo. Questo progetto nasce con l’obiettivo di investire nella formazione dei nostri cittadini, favorendo l’acquisizione di competenze professionali nel settore marittimo e aprendo nuove prospettive lavorative“.

Anche l’assessore alla portualità e commercio, Manuel Derosas, è sulla stessa lunghezza d’onda: “Con questa iniziativa Golfo Aranci guarda al futuro, valorizzando le sue risorse umane e il suo legame con il mare. Invito tutti a cogliere questa opportunità per crescere insieme, come comunità e come custodi del nostro territorio“.

