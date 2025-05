Natura e fotografia a Palau, un safari per rispettare l’ambiente

Il safari fotografico a Palau.

La tutela dell’ambiente passa anche attraverso l’obiettivo di una macchina fotografica. Domenica 18 maggio, Palau ospiterà un’iniziativa che unisce escursionismo e fotografia naturalistica, con l’intento di promuovere il rispetto degli ecosistemi costieri e marini del nord Sardegna. A organizzarla sono gli “Amici di Talmone e Cala di Trana“, che propongono un originale Safari fotografico tra le meraviglie del territorio.

L’appuntamento è fissato per le 9:30 alla rotonda di Porto Cuncato, da cui prenderà il via un percorso che condurrà i partecipanti verso le suggestive Piscine di Talmone. L’itinerario toccherà luoghi ricchi di fascino e storia come Cala Scilla, Punta Don Diego, la storica Batteria militare e il faro di Punta Sardegna, offrendo scorci unici da immortalare.

Durante l’escursione, gli amanti della fotografia avranno la possibilità di cogliere immagini di una natura ancora intatta: tartarughe, marangoni dal ciuffo, essenze spontanee come il ginestrino e l’elicriso, insieme a paesaggi scolpiti dal vento e dal tempo. Un viaggio visivo che diventa anche un gesto di consapevolezza, come ricordano gli stessi promotori dell’iniziativa: chi fotografa con rispetto diventa custode di un patrimonio comune. La documentazione visiva, spiegano, non è solo un ricordo personale, ma anche un contributo alla memoria collettiva di luoghi da preservare.

L’iniziativa, completamente gratuita, si propone come un’esperienza autentica all’insegna della sostenibilità e della condivisione. Per motivi organizzativi è però necessario confermare la propria adesione tramite messaggio WhatsApp al numero 346/3279711 oppure scrivendo all’indirizzo mail amiciditalmone@gmail.com.

