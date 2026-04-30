Golfo Aranci, Cristina Pedevilla torna alla musica e racconta il nuovo singolo

30 Aprile 2026

di Maria Verderame

Il nuovo singolo di Cristina Pedevilla.

Cristina Pedevilla, originaria di Golfo Aranci, torna sulla scena musicale con un nuovo singolo. Il brano, intitolato “Il devasto”, sarà disponibile da questo venerdì 1° maggio su tutte le piattaforme digitali e affronta il tema di una storia d’amore tormentata.

L’artista, oggi 44enne, ha sentito l’esigenza di tornare a cantare dopo dieci anni dal suo ultimo lavoro, prestando la sua voce limpida a una tematica profonda e attuale. “Quando Laura Mazzini, che ringrazio, ha scritto questo brano per me, l’ho sentito subito mio. Mi sono immedesimata nelle parole, che raccontano un po’ la storia di tutti noi: è un pezzo in cui chiunque può rispecchiarsi”, spiega la cantante.

Il percorso musicale di Cristina Pedevilla comincia da lontano. La cantante ha infatti iniziato a fare musica all’età di 25 anni. Tra il 2008 e il 2009 ha pubblicato i primi singoli e il primo videoclip, anche grazie al supporto di altri artisti del territorio che le stanno vicino e hanno creduto in lei, in particolare l’autrice del suo nuovo brano.

Sono molti gli artisti che, come lei, condividono la passione per la musica nel territorio di Golfo Aranci e in tutta la Gallura. Soprattutto negli ultimi anni, qualcosa si sta muovendo nel panorama locale. La cantante ha consigliato a chi ama il canto di mettersi in gioco senza esitazioni, pur non nascondendo che, nonostante i tanti talenti presenti, il territorio risulti un po’ limitante per chi sogna di lavorare a tempo pieno nell’industria musicale. “Credo, purtroppo, che vivendo in un’isola sia meno semplice — ha aggiunto l’artista —. Io faccio musica per me stessa e per esprimermi, poiché nella vita mi occupo di tutt’altro. A chi vorrebbe intraprendere questo percorso, però, dico di cogliere al volo ogni opportunità, cercando anche al di fuori della Sardegna“.

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