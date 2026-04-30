Disabilità “invisibili”: da La Maddalena un progetto pilota in Sardegna

Il progetto Faro a La Maddalena per le disabilità invisibili.
L’amministrazione comunale di La Maddalena segna un traguardo storico in Sardegna con il progetto FARO per tutelare le disabilità invisibili. L’iniziativa, unica nella regione, rappresenta un’evoluzione significativa nell’accoglienza e nel supporto ai cittadini, introducendo un sistema di assistenza discreto e all’avanguardia per chi convive con queste condizioni.
Una filosofia di supporto senza barriere comunicative
Il cuore del progetto trae ispirazione dal collaudato modello britannico del girasole, una simbologia internazionale nata per segnalare condizioni non immediatamente visibili all’occhio esterno, come disturbi dello spettro autistico, patologie croniche o difficoltà cognitive. FARO recepisce questa eredità e la trasforma in uno strumento operativo concreto, mirato a eliminare il disagio che spesso accompagna la richiesta di supporto negli uffici pubblici. L’obiettivo primario risiede nella creazione di un ambiente in cui l’attenzione e la cura verso il cittadino non richiedano spiegazioni verbali né giustificazioni personali, garantendo una fluidità d’interazione fino ad oggi difficile da ottenere.
L’elemento distintivo che caratterizza l’intervento attuato a La Maddalena è l’introduzione del passaporto digitale personale. Si tratta di una soluzione tecnologica semplificata ma estremamente efficace: l’utente viene dotato di un tesserino identificativo munito di QR code. Al momento dell’accesso a uno sportello o a un servizio pubblico, la scansione del codice permette all’operatore di visualizzare immediatamente le specifiche esigenze della persona. Questo flusso di informazioni avviene nel totale rispetto della riservatezza, poiché il sistema è progettato per fornire esclusivamente le indicazioni necessarie alla gestione dell’assistenza, evitando che il cittadino debba dichiarare apertamente la propria condizione medica o sociale in spazi condivisi.
Progetto pilota.
L’adesione di La Maddalena funge da progetto pilota per l’intero territorio isolano, dimostrando come la semplificazione amministrativa e la sensibilità sociale possano convergere attraverso l’uso consapevole del digitale. Questo approccio non si limita a una semplice assistenza tecnica, ma promuove una cultura dell’accoglienza basata sull’empatia preventiva. Un intervento all’apparenza lineare ma che rende la pubblica amministrazione un luogo realmente accessibile e privo di barriere relazionali.