Golfo Aranci, le deleghe assegnate dal sindaco Fasolino

Le deleghe affidate dal sindaco di Golfo Aranci.

Il nuovo sindaco di Golfo Aranci, Giuseppe Fasolino, ha assegnato le deleghe ai suoi quattro assessori, i più votati della lista. Inoltre, il primo cittadino ha affidato una delega a ciascun consigliere comunale.

Gli assessori nominati sono Giuseppe Langella (Turismo), Mario Fasolino (Lavori Pubblici e Ambiente), Manuel Derosas (Attività Produttive) e Marika Leoni (Politiche abitative). Le deleghe ai consiglieri sono Stefania Frau (Pubblica istruzione e Sanità), Cristina Pedevilla (Spettacolo), Anna Rita Lorenzini (Politiche Sociali), Gianni Bruno (Sport), Paolo Cano (Frazione di Rudalza), Filippo Emma (Protezione Civile e Polizia locale) e Martina Deiana (Politiche giovanili).

Alessandra Feola sarà indicata come presidente del Consiglio comunale, che dovrebbe riunirsi a breve. La lista guidata da Giuseppe Fasolino, sindaco per la terza volta, era l’unica in corsa alle elezioni comunali.

