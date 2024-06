Problemi con l’acqua in centro, intervento di Abbanoa a Luogosanto

Tecnici Abbanoa all’opera per restituire l’acqua a Luogosanto

I tecnici di Abbanoa hanno individuato e isolato un guasto nel tratto di acquedotto “Agnata-Prunu” in territorio di Luogosanto. Disagi per i residenti e operai all’opera per risolverli. “Sono ora in corso i lavori per eliminare la dispersione che hanno richiesto la temporanea sospensione dell’operatività della condotta e la disalimentazione del serbatoio comunale. In contemporanea, per evitare ulteriori successive interruzioni, saranno eseguiti anche i collegamenti a monte e a valle delle nuove condotte adduttrici appena sostituite”.

“Cali di pressione e temporanee interruzioni potrebbero verificarsi per tutta la giornata nel centro abitato dovuti all’abbassarsi dei livelli nel serbatoio comunale. La situazione è destinata a rientrare alla normalità in serata a lavori conclusi, quando il servizio sarà nuovamente a pieno regime e l’approvvigionamento idrico del serbatoio garantirà il ripristino dei livelli ottimali”.

“Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni”.

