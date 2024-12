Disco Inferno a Golfo Aranci: The Trammps in piazza Cossiga

I Trammps in piazza a Golfo Aranci

I Trammps, celebri soprattutto per la loro Disco Inferno, arrivano in piazza Cossiga a Golfo Aranci: appuntamento il 15 dicembre. Trainati dalla voce originale di Robert Upchurch arrivano in undici sul palco per l’evento organizzato dal Comune.

“Il gruppo sarà a Golfo Aranci, protagonista di una serata destinata alla memoria. Si esibiranno dal vivo, coinvolgeranno il pubblico, lo faranno scatenare all’interno della tensostruttura, riscaldata, destinata ad accoglierli in piazza Cossiga dalle ore 18,00 del prossimo 15 dicembre – si legge in una nota -. Un vero colpo da maestro quello che ha portato per la prima volta in Sardegna i Trammps. Voci inconfondibili. Suoni che hanno fatto la storia della musica disco. L’apice della carriera dei Trammps è stato il loro brano Disco Inferno, incluso nell’album con lo stesso titolo. Nel 1977, Disco Inferno è stata la canzone più hot sulla scena disco internazionale. I Trammps sono stati riconosciuti come il gruppo più performante nel 1978. La colonna sonora di Saturday Night Fever fu l’album più venduto del settore all’epoca, che fece vincere ai The Trammps un Grammy Award nel 1979″.

“L’appuntamento del prossimo 15 dicembre alle 18 è targato Golfo Aranci Mon Amour e fa parte del ricco calendario messo a punto per la parte conclusiva del 2024. Il concerto ha ingresso libero e gratuito, è organizzato con il sostegno dell’Amministrazione comunale di Golfo Aranci”.





