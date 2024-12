Green Christmas Market, a Olbia uno spazio per gli artigiani locali

The Green Life presenta a Olbia il Green Christmas Market

“Olbia accoglie il Natale in modo unico e consapevole con il Green Christmas Market, l’iniziativa più

green dell’anno”. Sarà ospitata nello spazio The Green Life. Inaugurato con grande anticipo il 24 novembre, questo evento mira a sensibilizzare il pubblico verso acquisti sostenibili, evitando i regali inutili che spesso alimentano il consumismo e l’inquinamento.

“Il Green Christmas Market propone un ricco calendario di iniziative, tra cui laboratori creativi con artigiani locali, dove i partecipanti possono realizzare regali personalizzati e unici. Spazio anche alle degustazioni con prodotti del territorio e a consigli per regali eco-friendly che supportano piccole realtà locali e rispettano il pianeta. Non mancate all’evento di venerdì 6 dicembre, una serata magica accompagnata dalle note del pianoforte di Roberto Acciaro, musicista di origine tempiese che allieterà il pubblico con la sua splendida voce e alcune canzoni natalizie”.

“Ad arricchire l’atmosfera ci sarà il panettone artigianale dello Chef Fausto Tavera, talentuoso panettiere, pasticciere e tenore di Ittiri. Le sue creazioni, autentiche opere d’arte, sono frutto di una lunga esperienza maturata in giro per l’Italia, con un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione. Chissà, magari tra una degustazione e l’altra, Fausto regalerà una speciale esibizione canora, rendendo l’evento ancora più indimenticabile. Fondatore dell’Accademia culinaria del Coros, Tavera unisce cucina e musica, offrendo corsi di pasticceria e lezioni di canto, un mix perfetto di arte e passione”.

“Il Green Christmas Market rappresenta l’essenza dello spirito natalizio: un incontro tra sapori, arte e cultura. Non perdete l’occasione di vivere un evento unico, dove ogni dettaglio è pensato per celebrare le tradizioni e promuovere uno stile di vita più sostenibile. Vi aspettiamo nello spazio The Green Life, dove il Natale è sinonimo di creatività, consapevolezza e condivisione”.

