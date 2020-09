L’aggiornamento sulla situazione coronavirus a Golfo Aranci.

A Golfo Aranci sono due i nuovi casi di corononavirus che fanno quindi salire il numero delle persone positive a 4. A comunicarlo il sindaco Mario Mulas dopo aver ricevuto l’aggiornamento dall’Ats.

Si tratta di persone non residenti ma domiciliate a Golfo Aranci. I soggetti positivi stanno bene e sono già stati sottoposti alla quarantena obbligatoria con isolamento con obbligo di dimora e sorveglianza attiva. Intanto l’Ats sta già ricostruendo la rete dei contatti per le verifiche del caso e sta sottoponendo a tampone tutti i soggetti con i quali hanno avuto contatti stretti e la situazione è sotto controllo.

“Indossiamo sempre la mascherina in presenza di altre persone quando non è possibile restare distanti, evitiamo gli assembramenti, laviamo spesso le mani. Non vi sono altri sistemi per fermare il contagio quindi dobbiamo assolutamente rispettare queste regole”, ha commentato il sindaco Mulas.

(Visited 166 times, 166 visits today)