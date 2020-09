Lo ha comunicato il sindaco Mario Mulas.

A Golfo Aranci sono stati registrati altri due casi di positività al coronavirus che si aggiungono a quello già comunicato. Lo ha dichiarato il sindaco Mario Mulas dopo aver ricevuto l’aggiornamento da parte dell’Ats.

Si tratta di persone non residenti a Golfo Aranci.Tutti i soggetti positivi stanno bene sono sottoposti alla quarantena obbligatoria con isolamento con obbligo di dimora e sorveglianza attiva. Anche per loro l’Ats sta ricostruendo la rete dei contatti per le verifiche del caso e sta sottoponendo a tampone tutti i soggetti con i quali ha avuto contatti stretti.

“La situazione è assolutamente sotto controllo da parte dell’Ats. Continuo a ripete l’invito a tutti a continuare la nostra vita come abbiamo fatto finora e semmai a intensificare tutti i comportamenti che ci portano a prevenire il contagio. Indossiamo la mascherina in presenza di altre persone quando non è possibile restare distanti, evitiamo gli assembramenti, laviamo spesso le mani”, ha commentato il sindaco Mulas.

