L’accordo.

Dopo una lunga trattativa è stato firmato l’accordo sul futuro dei dipendenti Air Italy. I lavoratori avranno diritto a 10 mesi di cassa integrazione.

Oltre alla cig la società erogherà, ai dipendenti che ne faranno richiesta, l’anticipazione delle quote di tredicesima e quattordicesima maturate fino alla data del 31 agosto, oltre al Tfr se non già versato a soggetti esterni. Disponbile anche un prestito di 1.200 euro mensili per la durata massima di tre mesi e da restituire alla data di cessazione del lavoro compensandolo con l’importo dovuto al dipendente.

Regione Sardegna e Lombardia hanno sinteticamente illustrato un piano di politiche attive, che Air Italy si è impegnata a sostenere, per far conservare tutte le certificazioni ai lavoratori con lo scopo di un ricollocamento.

