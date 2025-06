Estate a Golfo Aranci, calendario ricco di eventi fino a settembre

Gli eventi dell’estate di Golfo Aranci.

Golfo Aranci si prepara a vivere un’estate 2025 intensa e ricca di eventi che ne confermano il ruolo di meta preferita per turisti e residenti. L’amministrazione comunale ha messo a punto un programma di altissimo livello, destinato a rendere la località gallurese il cuore pulsante della stagione estiva, con un calendario variegato e di qualità che spazia dalla musica alla cultura, dalla gastronomia alle tradizioni popolari.

La stagione prende il via subito dopo il Figari Film Festival, appena concluso, che ha offerto una settimana di proiezioni e workshop dedicati alla settima arte in diverse location. Il 20 giugno si è celebrato San Silverio con un concerto di Dj Jad e Wlady, accompagnato dal primo Festival della Zuppa di Pesce, una festa al porto dei pescatori dedicata alla tradizione culinaria locale. Il 27 giugno sarà protagonista il 105 Summer Festival in piazza Cossiga, evento musicale di punta con i protagonisti più importanti della scena 2025.

Luglio si apre con le esibizioni itineranti dei cori sardi il 3, mentre il 4, 11, 16 e 25 si terranno le serate Mare di Salsa sul Lungomare. Il 5 luglio vedrà uno spettacolo di danza in Piazza Cossiga, mentre dal 9 al 13 luglio si svolgerà la Festa del Gusto con stand gastronomici e tradizioni culinarie. Il 14 luglio sarà dedicato a un revival musicale anni ’80-’90-2000, mentre il 15 sarà la volta del Cartoon Show per i più piccoli. Tra il 17 e il 20 luglio si svolgerà la Festa Sarda, con musica, balli e sapori tipici, mentre il 17 luglio si terrà una nuova tappa dei cori sardi itineranti. Il 18 luglio si accenderanno i fuochi d’artificio sulla Prima Spiaggia, seguiti dal Simposio e Cori Sardi il 19 all’Anfiteatro Comunale. Il 26 e 27 luglio saranno dedicati a due serate con Radio Kiss Kiss in Piazza Cossiga.

Agosto sarà altrettanto denso di appuntamenti: il 1° agosto si terrà in Piazza Cossiga la finale di Miss e Mister Europa, con un artista ancora da confermare. Il 2 agosto sarà la volta del Carnevale Estivo, una festa itinerante che culminerà in piazza con maschere e colori. Il 3 agosto il Lungomare ospiterà un incontro esclusivo con Brunello Cucinelli, seguito l’8 agosto dallo spettacolo suggestivo dei droni luminosi. Il 9 agosto salirà sul palco J-Ax per un concerto in Piazza Cossiga, mentre il 14 agosto si celebrerà la tradizionale Sagra del Pesce. Il 15 agosto saranno protagoniste le celebrazioni della Festa dell’Assunta e l’Ibiza Official World Tour, con un Ferragosto all’insegna della tradizione e del divertimento. Dal 16 al 19 agosto si svolgerà la Festa Greca, con musica, danze e specialità culinarie elleniche, mentre il 17 agosto sarà la serata di Biagio Izzo, con uno spettacolo comico. Il 21 e 22 agosto si terrà l’evento itinerante Isola in Gallura, che porterà i colori e i sapori dell’isola nel cuore di Golfo Aranci. Il 23 agosto sarà il turno del concerto di Clementino, mentre il 30 agosto Stefano De Martino si esibirà in uno show esclusivo in piazza. Infine, il 31 agosto si celebrerà la Festa di Sant’Antonio ed Isidoro presso la chiesa omonima, seguita dal Palio della Stella sul Lungomare.

Settembre chiuderà la stagione con una serie di eventi dedicati a enogastronomia, cultura e sport. Dal 4 al 7 settembre si svolgerà il Wine Food Festival in Piazza Cossiga, con degustazioni di vini pregiati e specialità culinarie, accompagnate da intrattenimento musicale. Dal 12 al 14 settembre sarà la volta della Festa Americana, tre giorni di musica country, rock e cibo tipico statunitense. Infine, il 20 e 21 settembre, sul Lungomare, si terrà il Moove Music & Sport, un evento che combina attività sportive, musica dal vivo e divertimento, per un gran finale all’insegna del movimento e della festa.

