Nuovi medici a Tempio, più personale per il Pronto soccorso

Novità per l’ospedale di Tempio, tre medici da luglio

Completata la ridefinizione della Direzione aziendale della Asl Gallura, novità e medici anche per l’ospedale di Tempio. Il commissario straordinario Ottaviano Contu ha completati la squadra: Il direttore sanitario è Pietro Masia mentre quello amministrativo è Michele Baffigo.

LEGGI ANCHE: Il commissario della Asl Gallura completa la squadra coi due direttori

“Per quanto riguarda il nostro presidio ospedaliero – annuncia il sindaco Gianni Addis -, a partire dal 1° luglio il Paolo Dettori vedrà realizzarsi l’implemento del personale medico al servizio del Pronto Soccorso.Con l’inserimento di 3 medici strutturati e qualificati per la gestione del codice rosso, che garantirà una copertura operativa completa dell’emergenza˗urgenza. Parimenti, sempre da luglio, il servizio di Ortopedia riprenderà con una operatività h24 e 7 giorni su 7. Inoltre, lo dico con grande soddisfazione, ciò che da tempo si cercava di ottenere, è stata abolita la piattaforma chirurgica.

L’attuale piano di rafforzamento del Pronto Soccorso di Tempio prevede anche la presenza di un responsabile, ruolo che verrà ricoperto dal dott. Nicola Tondini“.

“Ai dottori Masia, Baffigo, Tondini e ai professionisti in arrivo presso il nostro presidio porgo i migliori auguri a mio nome e a nome della Città e del territorio.

Auspichiamo che questi primi risultati, ottenuti oggi grazie anche e soprattutto alla recente svolta avvenuta ai vertici dell’Azienda, che ha consentito la nomina del Commissario Straordinario Ottaviano Contu, siano il preludio di un percorso in divenire nel quale intendiamo perseverare per restituire al Paolo Dettori il ruolo che gli spetta e per migliorare il servizio di medicina territoriale a Tempio come a Olbia e a La Maddalena, in difesa di ciò che è un diritto essenziale di tutti i cittadini”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui