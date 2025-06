Berchidda Calcio riparte dai giovani e dalla passione di sempre

La ripartenza del Berchidda Calcio.

La stagione 2024-2025 si è conclusa per il Berchidda Calcio 1946 con un bilancio ricco di esperienze e nuove prospettive, segnando però non un punto di arrivo, bensì l’avvio di un percorso coerente e solido, radicato nei valori storici della società. Il calcio, per questa comunità, va ben oltre lo sport: rappresenta partecipazione, identità e un legame profondo con la memoria e il futuro del paese. La Prima Squadra, composta in gran parte da giovani locali, sarà il fulcro di questo progetto di continuità e crescita.

Il gruppo ha manifestato un forte senso di responsabilità aderendo con convinzione al nuovo progetto, a testimonianza della fiducia costruita nella stagione appena trascorsa. A guidare la squadra sarà Giovanni Bomboi, allenatore carismatico e figura centrale della società, cresciuto nelle giovanili e poi protagonista della Prima Squadra, ora impegnato a formare la nuova generazione di atleti. Con lui e con il supporto di Andrea Pianezzi, la società punta a consolidare quanto ottenuto e a proseguire con determinazione nella crescita tecnica e umana dei ragazzi.

La presidente Eva Marongiu ha sottolineato l’importanza di un progetto a lungo termine, basato su impegno, coerenza e investimenti nei giovani. Fondamentale resta il settore giovanile, cuore pulsante della società, dove valori come amicizia, sacrificio e attaccamento alla maglia continuano a essere coltivati in un ambiente sano e familiare.

La società ha ringraziato il Comune di Berchidda per il sostegno e gli interventi di miglioramento delle strutture sportive, così come le aziende e i privati che contribuiscono con passione. L’appello è rivolto a tutta la comunità perché continui a sostenere e partecipare attivamente alla vita del club. Il futuro, dicono con entusiasmo, appartiene ai ragazzi, e insieme si costruirà un domani da protagonisti.

