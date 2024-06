Dal 14 giugno la 14esima edizione del Figari international short film fest

A Golfo Aranci tutto è pronto per la 14esima edizione del Figari international short film fest. La storica manifestazione cinematografica anche quest’anno vedrà oltre 30 titoli in gara, provenienti da 26 Paesi, premi speciali dedicati ai migliori giovani attori italiani, giurati illustri e tutto il mondo dell’industria cinematografica breve incontrarsi a Golfo Aranci.

La quattordicesima edizione della kermesse dedicata ai cortometraggi e al mercato dell’audiovisivo, il Figari International Short Film Fest, inaugurerà di fatto, la stagione estiva della splendida cittadina gallurese animando le serata con le proiezioni dei cortometraggi in gara e le cerimonie di premiazione dedicate ai premi speciali.

Primo tra tutti il Premio Beatrice Bracco, dedicato ai migliori interpreti nazionali di nuova generazione, che negli anni ha visto la presenza di attori del calibro di Alessandro Borghi, Linda Caridi e Salvatore Esposito, e che quest’anno verrà consegnato al giovane talento Matteo Paolillo, protagonista della fortunatissima serie “Mare Fuori” e noto cantautore. Il Premio Guglielmo Marconi sarà invece assegnato al protagonista di altre fortunatissime serie tv tra le quali “DOC nelle tue mani” e “Blanca”: Pierpaolo Spollon attore eclettico, molto attivo sui social e autore anche del libro “Tutto non benissimo” edito Ribalta Edizioni.

Protagonisti del Figari saranno poi i 30 titoli in concorso, selezionati fra gli oltre 1.500 pervenuti da tutto il mondo. Una selezione che prevederà delle sessioni di proiezione dal vivo, tutte le sere aperte al pubblico, per le quattro sezioni principali, Nazionale, Internazionale, Animazione, e Regionale.

Fra i riconoscimenti più ambiti di quest’anno il Premio Rai Cinema ed il Premio France TV, che consentiranno a due cortometraggi di essere acquistati e poi trasmessi dalle due emittenti.

La giuria del Figari film fest

A giudicare i cortometraggi, come ogni anno, una giuria composta da importanti nomi del panorama cinematografico italiano e straniero fra cui spiccano i nomi di Eduardo Scarpetta vincitore del David di Donatello 2022 per il film “Qui rido io” di Mario Martone e protagonista anche delle serie “Le fate ignoranti”, “La legge di Lidia Poët” e “I leoni di Sicilia”.

Michela De Rossi, giovane protagonista del film internazionale “I molti santi del New Jersey” spin off della fortunata serie “I Soprano” e protagonista delle serie tv “Briganti” e “Django” di recentissima uscita.

Kenan Music, Regista e produttore bosniaco direttore dell’importante festival internazionale Omladinsky Film Festival Sarajevo e del mercato di cinema breve Hvar Film Festival.

Christian Aviles, giovane regista iberico vincitore del premio Short of the Year 2023 consegnato dalla Short Film Conference, per il cortometraggio “Daydreaming so vividly about our spanish holidays”

Il 17 ed il 18 giugno si terrà anche l’8ª edizione del Figari International Short Film Market l’evento dedicato ai professionisti dell’industria cinematografica breve che quest’anno vedrà i maggiori player confrontarsi sul futuro del cortometraggio in Italia e sulla sua competitività a livello internazionale.

Progetto speciale del mercato sarà anche LOOKING 4, dove registi e produttori internazionali avranno la possibilità di presentare i propri progetti di cortometraggio in fase di sviluppo e distribuzione ad un parterre di importanti decision maker, con la speranza di vedere un domani i propri film prodotti, distribuiti o acquistati da una delle società coinvolte.

Sarà possibile accedere a tutti gli eventi professionali del festival attraverso un accredito professionale acquistabile sul sito della manifestazione, mentre per assistere alle proiezioni serali, gratuite e aperte al pubblico, sarà possibile accedere fino ad esaurimento posti.

Di seguito il programma dei film e delle attività professionali:

14 GIUGNO

Ore 21.00 SPIAGGIA CALA SASSARI

Film in proiezione:

La perra by Carla Melo Gampert 14 min (COL)

S’ozzastru by Carolina Melis 8 min (ITA)

Bye bear by Jan Blitzer 10 min (GER)

Blu by Michela Anedda 12 min (ITA)

On the 8th day by Agathe Sénéchal, Alicia Massez, Elise Debruyne, Flavie Carin, Théo Duhautois 8 min (FRA)

3MWh by Marie-Magdalena Kochová 12 min (CKZ)

Blueberrylands by Lauri Karo, Veeti Hautanen, Marius Valtanen 10 min (FIN)

Ciela by Mauricio Sierra 15 min (MEX)

15 GIUGNO

Ore 21.00 SPIAGGIA CALA MORESCA

Film in proiezione:

Les Silencieux by Basile Vuillemin 20 min (FRA)

There is no friend’s house by Abas Taheri 20 min (IRN)

Sincopat by Pol Diggler 14 min (SPA)

Les mains sales by Julien G. Marcotte, Jani Bellefleur-Kaltush 17 min (CAN)

The Film Might Be White by Sebastian Johansson Micci 13 min (SVE)

Little by Meka Ribera, Álvaro G. Company 12 min (SPA)

16 GIUGNO

Ore 21.00 LUNGOMARE GOLFO ARANCI

Film in proiezione:

Sparare alle angurie by Antonio Donato 20 min

Polo Nord by Antonio Corsini 15 min

Foto di Gruppo by Tommaso Frangini 17 min

Pinoquo by Federico De Mattè 17 min

Rosso by Lorenzo Puntoni 19 min

Frarìa by Alberto Diana 18 min

17 GIUGNO

09.30: Coffe Time – Meeting informale fra i partecipanti alla giornata di market e i registi in concorso

10.00: Meet Fest – Kenan Music presenta Omladinsky Film Festival Sarajevo e Hvar Film Festival

10.15: Meet Fest – Matteo Russo presenta Shorts 2 Future, attività industry del Calabria Film Festival

10.30: Meet Fest – Aitor Arenas Suso presenta Lab EMERGENTE

11.00: Finestra Italia- Approfondimento sul nuovo decreto Tax Credit a cura del Dott. Francesco Lattarulo

15.00: Pitch on the beach – Incontri one to one su prenotazione

15.00: Pitch Training – Preparazione al pitch per I progetti seleziopnati al Looking4 production con Adam Selo

19.30 LUNGOMARE GOLFO ARANCI

Figari Sunset – Interviste ed incontri con i protagonisti del festival

21.00 LUNGOMARE GOLFO ARANCI

PREMIO BEATRICE BRACCO – Consegnato a Matteo Paolillo

Film in proiezione:

Chello ‘ncuollo by Olga Torrico 20 min

Agnus day by Giuseppe Isoni 17 min

Come nei rami la pioggia by Juri Casagrande Conti 18 min

We should all be futurists by Angela Norelli 11 min

Turisti by Adriano Giotti 14 min

Tilipirche by Francesco Piras 18 min

When I grow up by Niccolò Salvato e Paolo Grassi 14 min

18 GIUGNO

09.30: Coffe Time – Meeting informale fra i partecipanti alla giornata di market e i registi in concorso

10.00: Looking 4 Producer – Pitch pubblico dei 4 progetti selezionati.

11.00: Meeting one to one – Incontri fra i decision maker e I selezionati di Looking4.

11.30: Looking 4 Distribution – Proiezione dei 4 film selezionati

15.00: Pitch on the beach – Incontri one to one su prenotazione

19.30 LUNGOMARE GOLFO ARANCI

Figari Sunset – Interviste ed incontri con i protagonisti del festival

21.00 LUNGOMARE GOLFO ARANCI

PREMIO GUGLIELMO MARCONI – Consegnato a Pierpaolo Spollon

Premiazione e proiezione dei film vincitori.

