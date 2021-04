La vaccinazione a Golfo Aranci.

Si sono da poco concluse le operazioni di vaccinazione condotte dal personale medico Ats presso la palestra comunale di Golfo Aranci. Nella giornata sono stati vaccinati con la prima dose un centinaio di golfoarancini settantenni.

“Questo è un ulteriore passo verso la totale immunizzazione della nostra comunità – commenta il sindaco Mario Mulas – . Continuo a relazionarmi con ATS e con gli altri sindaci del territorio per fare in modo che quanto prima si giunga alla somministrazione del vaccino per i sessantenni e così via per fasce di età inferiori. Questa fase naturalmente sarà realizzabile in ragione della disponibilità di vaccini presso la nostra ATS. Vi aggiornerò prontamente su tutto”.

