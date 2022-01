I contributi per gli alluvionati a Golfo Aranci.

Dal Comune di Golfo Aranci arrivano i contributi economici alle vittime dell’alluvione di novembre scorso. La giunta comunale ha recepito i contenuti della delibera di giunta regionale numero 49/49 del 17 dicembre scorso, adottando le procedure per far fronte ai danni nelle abitazioni, a causa dell’ultimo nubifragio.

Possono presentare domanda per la concessione dei contributi i soggetti privati che hanno subito danni al patrimonio privato con l’esclusione delle attività afferenti al comparto agricolo e/o zootecnico. Nella delibera regionale vengono definiti i criteri per la determinazione e la concessione dei contributi e sono allegati i documenti da compilare per fare la richiesta.

I moduli sono scaricabili nel sito istituzionale di Golfo Aranci ed è reperibile anche negli uffici del Municipio. Le domande dovranno essere presentate entro il 31 gennaio prossimo, dopodiché l’ente avvierà l’istruttoria nel successivo mese di febbraio per poi inviare le pratiche alla Regione.