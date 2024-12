Golfo Aranci approva il bilancio di previsione, prima volta in 45 anni

Il bilancio di previsione di Golfo Aranci.

Dieci giorni prima della fine dell’anno il Comune di Golfo Aranci approva il bilancio di previsione realizzando un risultato che non si era mai raggiunto. L’approvazione del documento contabile di previsione prima del 31 dicembre garantisce al Comune di programmare le spese e gli investimenti già dal primo di gennaio, garantendo quindi la continuità dell’azione amministrativa e degli atti di programmazione che consentono di spendere immediatamente le risorse a disposizione.

Il documento è stato illustrato dall’assessore al Bilancio Giuseppe Langella che ha esposto le principali linee guida su cui poggia e ha rimarcato l’importanza dell’approvazione del bilancio prima della fine dell’anno.

In ottica futura di questa approvazione si trarrà beneficio anche in sede di approvazione di rendiconto. Il sindaco Fasolino ha ringraziato l’assessore, tutti gli amministratori e i dipendenti del Comune per il brillante risultato che oggi coglie.

Le voci principali del bilancio riguardano quasi due milioni e mezzo per il nuovo approdo turistico, quasi un milione per la continuazione dei lavori di riqualificazione dell’area La Piccola, i fondi per la tribuna del Campo sportivo, per la messa in sicurezza di Cala Moresca.

Un sistema di videosorveglianza sulle aree pubbliche e il progetto per il dopo scuola sono inclusi fra le idee che verranno realizzate nel 2025. Per ultima voce da evidenziare vi è il progetto sulla valorizzazione dei talenti dei ragazzi attraverso la formazione cinematografica ma non solo. Un’opportunità per fare in modo che i nostri ragazzi trovino dentro di loro la consapevolezza per affrontare il futuro da protagonisti. Un importante traguardo amministrativo che l’amministrazione Fasolino raggiunge per la prima volta nei 45 anni di vita del Comune di Golfo Aranci.

