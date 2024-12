Loiri Porto San Paolo approva un bilancio di previsione da 11 milioni

Il Comune di Loiri ha approvato il Bilancio al Consiglio comunale.

Il Comune di Loiri Porto San Paolo ha approvato il Bilancio di previsione 2025-2027, nella seduta di Consiglio comunale del 19 dicembre scorso, per il quarto anno di fila entro la scadenza del 31 dicembre. Così si consente alla struttura di poter iniziare a spendere le risorse dal 1 gennaio e non ricorrere all’esercizio provvisorio che comporterebbe restrizioni nella spesa e pregiudicherebbe la programmazione degli interventi.

Un Bilancio di previsione di circa 11 milioni di euro che risente per quest’annualità dell’avvio di nuovi tagli ai trasferimenti da parte dello Stato, ma che grazie all’intervento predisposto dalla Regione con l’aumento del fondo unico per le autonomie locali riesce a lasciare pressoché inalterata la pressione fiscale locale.

Il 2024 si è chiuso con un importante aumento del gettito derivante dall’Imposta di soggiorno e dai parcheggi, dovuto ad un incremento del numero di presenze turistiche che consente all’Amministrazione di investire nuove risorse sul Turismo e nella promozione del territorio, con risorse vincolate a tale scopo. Verranno confermate le manifestazioni sportive internazionali ospitate nell’ultimo anno, tra cui il torneo internazionale di calcio giovanile Manlio Selis.

Vengono confermate le misure previste per i Servizi sociali con circa 1 milione e 600 mila euro di somme da destinare alle varie attività di aiuto, supporto alle famiglie in genere e ai soggetti in difficoltà, e supporto all’istruzione, tra cui: Assistenza domiciliare, Ritornare a casa, Reddito di inclusione sociale, aiuti alle famiglie in difficoltà, bonus nascita, Trasporto scolastico, mense e progetti per persone con disabilità.

Sul fronte dei Lavori pubblici sono in corso di realizzazione la scuola del nuovo millennio a Loiri (oltre 3 milioni di finanziamento), il primo Asilo nido del Comune finanziato con fondi PNRR per oltre 2 Milioni di Euro e il nuovo impianto sportivo di Porto San Paolo con un finanziamento della programmazione territoriale per oltre 2 Milioni di Euro.

Inoltre sono state previste opere di riqualificazione e sistemazione di alberature in Viale Pietro Nenni a Porto San Paolo, realizzazione di marciapiedi nell’abitato di Azzanì e apertura di alcune nuove viabilità a Loiri, Enas e Ovilò.

Inoltre prende corpo il progetto di collegamento tra Vaccileddi e Porto Taverna Sud con l’interconnessione di due fondamentali progetti. Tra la riqualificazione di Via del Mare e lo snodo di Vaccileddi verranno messi a terra 2 Milioni e 200 mila euro.

Inoltre sono in corso le progettazioni per l’ampliamento delle aree cimiteriali di Loiri, Santa Giusta e Porto San Paolo per 200 mila euro. La realizzazione di un nuovo pontile a Cala Finanza per 400 mila euro, le opere di urbanizzazione a Tiriddò Petra Longa e Cuccai e la realizzazione di un parcheggio in Viale Don Sturzo a Porto San Paolo, e l’apertura di una nuova viabilità a Loiri in Via Colombo per 80 mila euro.

“Un importante risultato, evitando l’esercizio provvisorio, che consente di essere pienamente efficienti dai primi giorni del nuovo anno. Per questo ringrazio la maggioranza e tutti gli uffici per il lavoro svolto, consentendoci di raggiungere questo importante traguardo” dichiara il Sindaco di Loiri Francesco Lai.

