Movida incontrollata su una spiaggia tra Olbia e Golfo Aranci.

Ferragosto movimentato in una nota spiaggia tra Olbia e Golfo Aranci, dove un gruppo ha organizzato una festa a base di alcolici e, forse anche marijuana, radunando una grossa folla di gente.

“La festa è cominciata alle 19 in spiaggia – raccontano i residenti – invadendola all’ora in cui erano ancora presenti turisti e bambini. Più tardi metà spiaggia è stata occupata, creando un assembramento che non ha permesso ai presenti il passaggio e incuranti di persone anziane bambini e gente al mare si sono messi a bere alcolici superalcolici e fumare spinelli”.

“Alcuni presenti hanno fatto notare la cosa e i gentili signori hanno inscenato una polemica volta a dimostrare la loro correttezza – proseguono – dicendo che il consumo di droga per uso personale è legale, che loro non facevano niente di male ed a avendo le case che si affacciano sulla via tutto è lecito, compreso portare i loro bambini a fare bisogni fisiologici contro le auto in sosta e muro della proprietà di una villa”.

Non sarebbe l’unico episodio, secondo i residenti. “Dal mese di giugno la stessa spiaggia è diventata un luogo di bivacco notturno da orde di giovani turisti che si riuniscono per spiaggiate non autorizzate”, concludono.

(Visited 639 times, 639 visits today)