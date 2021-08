La Gallura brucia, dopo Calagianus e Olbia fiamme anche a Loiri

Fiamme anche a Loiri Porto San Paolo.

Pomeriggio difficilissimo sul fronte incendi in Gallura dove, ai roghi di Calangianus e Olbia se ne aggiunge uno anche a Loiri Porto San Paolo.

Le fiamme stanno interessanto la località Lu mulinu, nelle campagne dietro Zappallì. “Al momento non ci sono rischi ma è impossibile intervenire via terra per via della folta vegetazione di macchia presente. Ho sentito la centrale operativa e stanno arrivando i mezzi aerei“, ha commentato il sindaco Francesco Lai.

