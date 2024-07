Strage di olivastri e ginepri a Golfo Aranci, la denuncia di un abitante.

Un abitante di Golfo Aranci, durante una passeggiata col suo cane, ha documentato una strage di ginepri e olivastri nella stradina sterrata che collega Cala Sabina alla Spiaggia De Bahas. Un’area ai margini della zona di protezione speciale Capo Figari, Cala Sabina, Punta Canigione e Isola Figarolo.

In un video sono visibili i segni della distruzione. Piante completamente sradicate e abbandonate a bordo strada, altre piante coi rami spezzati e destinate a morte certa, evidentemente condannate dal passaggio di un mezzo meccanico.

Non è chiaro lo scopo di tanta devastazione. Tra le ipotesi quella di un allargamento della carreggiata per permettere il passaggio di mezzi antincendio oppure il passaggio di un mezzo pesante utilizzato per la pulizia di una delle due spiagge. Al di là dello scopo, probabilmente si poteva procedere in modo diverso.

“Che biglietto da visita presentiamo ai turisti? – afferma l’abitante di Golfo Aranci indignato -. Che bisogno c’era? Poi magari una famigliola in gita taglia un rametto e viene pesantemente multata. Speriamo almeno che il tutto sia stato autorizzato dal Comune di Golfo Aranci“, conclude l’autore della denuncia.

