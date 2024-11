Previsti due evtni prima di capodanno a Golfo Aranci

Piazza Cossiga a Golfo Aranci torna ad essere protagonista con due grandi concerti per arrivare a Capodanno. Il Comune ha deliberato l’organizzazione e la realizzazione dei due spettacoli dal vivo, il giorno 29 dicembre con il concerto dell’artista Angelo Famao e il giorno 30 dicembre con l’esibizione dell’artista Fred de Palma.

Due grandi eventi, con ingresso gratuito e aperto a tutta la cittadinanza, e non solo. Federico Palana, questo è il vero nome di Fred De Palma, nasce a Ceva il 3 novembre 1989. Fred De Palma, simbolo della musica reggaeton in versione italiana, dalla fine degli anni 2010 si è imposto sulla scena musicale, soprattutto grazie a una sapiente strategia commerciale.

Mentre, Angelo Famao è diventato il nuovo idolo della musica neomelodica in chiave moderna e social. Il cantante si è fatto conoscere a livello nazionale con il brano “Tu si a fine do munno”. Il ragazzo è nato nel 1996 ed è originario della Sicilia. Golfo Aranci si prepara quindi a un grande fine anno. E anche i vari locali del comune apriranno le porte ai cittadini con feste di ogni genere.

Le due serate saranno un’occasione unica per immergersi in un’atmosfera magica, dove la musica diventa protagonista assoluta, accompagnando il pubblico in un viaggio tra note, emozioni e tradizioni. Un progetto nato con l’intento di valorizzare una cittadina che non solo celebra l’inverno, ma lo trasforma in un momento di connessione, creatività e scoperta.

