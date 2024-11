Gli eventi in programma.

Cosa fare nel weekend in Gallura? Per gli appassionati o per chi vuole scoprire tradizioni e cultura locali, sono in corso tantissimi eventi organizzati nei diversi comuni del territorio. Ecco alcuni suggerimenti per non mancare alle più interessanti manifestazioni nei paesi.

La mostra fotografica “Different lights”, ad Arzachena. L’evento

Arrivato alla 9° edizione, anche al 18° meeting di Olbia edizione 2024 a conclusione del convegno verrà conferito Premio “𝗚𝗨𝗦𝗧𝗢 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝗹 𝗧𝘂𝗿𝗶𝘀𝗺𝗼” . Il dettaglio

Pulci D’acqua – Mercatino Creativo e dell’usato domenica 17 novembre dalle 10:00 alle 16:00 . Il programma

Continua Tinte Fosche! Venerdì 15 novembre alle 18,30, nella sala de “Il Politecnico Argonauti” avremo un ospite davvero speciale. L’evento

Workshop sulla Ruota di Medicina Nuragica e Cerimonia dei Riti Nuragici

Organizzato da Matteo Mannu in collaborazione con Pakuasardegna via Michele Moro 4 – Olbia il 16 e 17 novembre 2024. Il programma

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui