A Golfo Aranci screening oncologici alla popolazione

Gli screening oncologici a Golfo Aranci.

A Golfo Aranci si faranno gli screening oncologici alla popolazione. Il Comune, con la collaborazione dell’Associazione Sole Onlus, attiva in campo oncologico, intendono creare una piattaforma volta alla prevenzione della malattia tumorale.

L’iniziativa rivolta alla cittadinanza è finalizzata ad una maggiore conoscenza, per meglio contrastarla, della malattia neoplastica attraverso incontri e convegni e tramite visite specialistiche per prevenire l’insorgenza di un evento tumorale.

Le visite specialistiche saranno rivolte, principalmente, alla popolazione del Comune di Golfo Aranci, ma potranno riguardare anche i residenti di altri Comuni. Il primo campo d’intervento sarà la prevenzione del tumore mammario. Lo screening per il tumore alla mammella è uno strumento fondamentale per la diagnosi precoce e per aumentare le possibilità di cura. È importante sensibilizzare le persone sull’importanza di sottoporsi regolarmente agli esami di controllo.

Cosa include lo screening? Visita senologica; un esame clinico effettuato da un medico esperto per rilevare eventuali anomalie. L’iniziativa, che sarà svolta a titolo gratuito, è stata così commentata dal Sindaco di Golfo Aranci Giuseppe Fasolino: “Ringrazio la mia delegata alla Sanità, Stefania Frau, per il lavoro che ha svolto intercettando e coinvolgendo l’Associazione Sole Onlus che condurrà questa importantissima campagna di prevenzione. E’ perfino superfluo ricordare l’importanza fondamentale della salute e quanto dolore provochi l’insorgenza della malattia. Anche attraverso servizi di prevenzione come questo si percepisce l’attenzione di una Amministrazione verso la propria comunità.”

