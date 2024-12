La Panda finisce contro un albero, due feriti in codice rosso a Olbia

A Olbia due persone in codice rosso per lo schianto di una Panda contro un albero

Incidente con due feriti a Olbia, per cause ancora da accertare poco dopo le 20 una Fiat Panda si è scontrata contro un albero. L’incidente è avvenuto in via Catanzaro, all’altezza dell’incrocio con via Monferrato. L’auto ha finito la sua corso su un albero del parcheggio. Sul posto è intervenuto il 118 che si è occupato di portare al Pronto soccorso le due persone che si trovavano a bordo della Panda.

A entrambe è stato assegnato il codice rosso per dinamica. Sul posto è intervenuta la Polizia locale di Olbia e gli agenti, sotto la guida del comandante Giovanni Mannoni, hanno effettuato i rilievi. Mentre i medici si occupano degli aspetti sanitari, i vigili verificano la dinamica dell’incidente. Anche alla luce delle norme previste dall’entrata in vigore del nuovo Codice della strada.

