Un murales per il mare a Golfo Aranci.

Un murales dedicato al mare a Golfo Aranci per la giornata mondiale degli oceani. La cittadina è stata scelta dall’associazione Wordrise Conservation Campus, assieme a dieci realtà d’Italia, per la realizzazione dell’opera. Quest’ultima ha lanciato il progetto “Oceano e Clima”, con l’obiettivo di divulgare l’informazione sulla tutela climatica, passando per la tutela del mare entro il 2030.

Il murales è stato realizzato con vernici ecologiche, assieme ai progetti delle altre città, scelte dalla campagna 30×30. L’iniziativa è sopportata da numerose aziende, tra cui l’emittente Sky, l’azienda Boero, l’agenzia di comunicazione ETT Spa, SoChic.eu, il gruppo Ariston, la Commissione europea – Rappresentanza in Italia e Clear Channel Italia oltre che dai funding partners Axa Italia, Gucci e North Sail Collection.

“Il progetto abbina in una sola azione due dei temi su cui maggiormente crediamo e su cui sempre di più intendiamo fondare la nostra azione amministrativa – ha detto il sindaco Mario Mulas –, formazione ed ambiente. Solo attraverso sforzi profusi in questa direzione riusciremo a far maturare competenze da impiegare nella salvaguardia del nostro bene più prezioso”.

