Errore di una ditta impegnata in un cantiere: Golfo Aranci resta senz’acqua

Problemi con l’acqua a Golfo Aranci

Golfo Aranci si è ritrovata senz’acqua e, soprattutto, senza che nessuno se lo aspettasse. A chiarire, in parte, quello che è successo ci pensa il sindaco Mario Mulas. “Una ditta impegnata in lavori, non disposti da Abbanoa o dal Comune, ha creato un problema in conseguenza del quale è stata interrotta l’erogazione di acqua in tutto il paese – rivela il primo cittadino -. Abbanoa ci comunica di essere al lavoro per il ripristino del servizio idrico nel più breve tempo possibile. Vi aggiornerò di eventuali ulteriori comunicazioni da parte del Gestore del servizio idrico”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui