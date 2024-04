Golfo Aranci tra le località più gettonate per il ponte del Primo Maggio

Golfo Aranci è 14esima tra le destinazioni per il ponte.

Golfo Aranci tra le destinazioni più gettonate per il ponte del Primo Maggio. Le vacanze sono vicine e il portale Holidu.it ha stilato una classifica di 30 località delle destinazioni più amate dagli italiani per il ponte, indicando, inoltre, anche il numero medio di persone per destinazione nonché il prezzo medio delle case vacanze.

Si conferma la tendenza che vede gli italiani prediligere località nostrane rispetto a quelle estere (22 contro 8), ma con la peculiarità che ai primi due posti ci sono due località estere: si tratta di Barcellona e Parigi al secondo posto. Golfo Aranci che si piazza 14ma tra le destinazioni più gettonate secondo il portale, seguono altre località sarde come Cagliari 17ma, Villasimius 25ma e Carloforte 29ma. Golfo Aranci spicca anche tra le località meno costose in questo periodo e sotto i 300 euro con 211 euro, preceduta da 260 euro di Firenze ai 211 di Livigno.

