Il progetto di riqualificazione della Terza Spiaggia.

Golfo Aranci continua l’opera di tutela del nostro ambiente, compiendo un altro passo fondamentale per la riqualificazione della Terza Spiaggia, già oggetto di un intervento volto all’eliminazione delle acque piovane.

La spiaggia infatti ha sofferto molto per l’erosione delle piogge e negli ultimi anni sono stati gli operatori privati che hanno le loro attività sulla spiaggia a riportale la sabbia nelle loro concessioni.

Ora, mediante un incarico di progettazione, seguito dal presidente del Consiglio comunale Paolo Madeddu, l’amministrazione potrà portare avanti l’accordo con l’assessorato Regionale all’Ambiente e realizzare il ripascimento della Terza Spiaggia. Una volta ottenute le autorizzazioni il Comune provvederà a stanziare fondi per la realizzazione dell’intervento in modo che non siano più i privati a farlo come finora accaduto.

“Potremo recuperare metri di spiaggia nell’area pubblica – spiega il sindaco Mario Mulas – e consentire nel corso degli anni, ad un ampliamento di tutto il litorale ottenendo un miglior godimento di una delle spiagge più belle e particolari della Sardegna. Ringrazio come sempre la struttura del nostro Comune per aver realizzato questa nostra iniziativa”.

