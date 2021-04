Arrivi in Sardegna, più di 900 persone controllate nei porti della Gallura

I controlli del Corpo forestale in Sardegna.

Proseguono incessanti i controlli del Corpo forestale sulle persone in arrivo in Sardegna. Tra le ore 18 dell’8 aprile e le ore 18 dell’9 aprile, sono state oltre 900 le persone controllate in Gallura in arrivo nei porti di Olbia, Golfo Aranci e Santa Teresa.

In tutta la Sardegna sono stati effettuati 2.621 controlli negli scali aeroportuali e portuali: 1.093 nell’aeroporto di Cagliari e 316 in quello di Alghero; 787 nel porto di Olbia, 131 a Golfo Aranci, 130 in quello di Porto Torres, 146 a Cagliari e 18 a Santa Teresa di Gallura. Sono stati effettuati anche 25 controlli nel territorio.

