Golfo Aranci in zona rossa, arriva lo screening per tutta la popolazione

Golfo Aranci si prepara allo screening sulla popolazione.

Dopo l’entrata in zona rossa, l’amministrazione comunale si è attivata per richiedere una campagna di screening estesa a tutta la popolazione, come avvenuto in altri comuni che si sono ritrovati nella medesima situazione.

Una richiesta che è stata accolta dall’Ats e che servirà per definire scientificamente quanto il virus ha circolato, arginando l’infezione e abbattendo i contagi tra i positivi non riconosciuti.

Mi appello alla vostra sensibilità e grande fiducia che mi state trasmettendo in questi giorni – dichiara il sindaco Mario Mulas alla popolazione – chiedendovi di aiutare me, i miei collaboratori, tutte le persone dell’Ats, Mater Olbia, forze dell’ordine e tutti coloro che stanno combattendo il Covid partecipando allo screening.

Al momento lo screening è in fase di organizzazione e a breve verranno comunicate dal Comune le date e le modalità.

