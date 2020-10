L’incendio in un appartamento a Golfo Aranci.

I vigili del fuoco di Olbia e i carabinieri di Golfo Aranci sono al lavoro per accertare le origini del rogo, scoppiato, questo pomeriggio, in un appartamento, in località Sopra Monte. Per il momento appare esclusa la pista dell’attentato, come avrebbe potuto far pensare l’inquietante scritta visibile sulla facciata dell’edificio: “La morte è arrivata”. Dai primi riscontri non sarebbero emersi, però, collegamenti.

Erano le 18:40 quando è arrivata la richiesta di soccorso alla centrale del 115. Un incendio era scoppiato in un appartamento in località Sopra Monte nel comune di Golfo Aranci. Prontamente è stata inviata la squadra dei vigili del fuoco di Olbia che, arrivata sul posto, ha provveduto a spegnere le fiamme.

Il bilancio dell’incendio è, comunque, pesante per l’appartamento: una stanza è completamente distrutta e gli altri locali sono seriamente compromessi. Al momento nella casa non era presente nessuno. L’immobile è stato, comunque, posto sotto sequestro e dichiarato inagibile per gli ingenti danni strutturali.

