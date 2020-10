L’appuntamento al centro di Olbia.

L’appuntamento è fissato per lunedì 19 ottobre alle ore 18. Sarà proprio in quel momento che la Confcommercio di Olbia, il consorzio IoCentro, tutti i commercianti e Radio Internazionale Costa Smeralda, spegneranno le luci per ricordare Gianni Ponsanu, l’amico di tutti, l’imprenditore, il cultore del bello, innamorato della città e delle sue peculiarità, sempre in prima linea nel promuovere con semplicità, l’eleganza e la bellezza del suo amato centro storico.

Ad un mese dalla scomparsa di Ponsanu si è pensato di ricordarlo con un gesto semplice, ma allo stesso significativo. Alle ore 18 di lunedì 19 ottobre tutti i negozi e le attività della città potranno spegnere le insegne e chiudere gli esercizi per cinque minuti.

Radio Internazionale Costa Smeralda trasmetterà la voce di Gianni, condividendo sulla pagina social @radiointernazionale Costasmeralda la tua radio da sempre, le immagini realizzate proprio da lui durante il lockdown.

Si tratta di un momento dedicato all’amico sincero che tutti in città hanno saputo e potuto riconoscere. Confcommercio, il Consorzio Io Centro e Radio Internazionale Costa Smeralda di comune accordo hanno in cantiere una serie di iniziative per l’anniversario della sua scomparsa. Per ricordare Gianni come lui stesso avrebbe gradito.

