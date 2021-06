Il regolamento su matrimoni e unioni a Olbia.

Sì al matrimonio in spiaggia a Olbia. È stato approvato il regolamento comunale che dà la possibilità di celebrare i matrimoni e unioni civili in location diverse dal Municipio.

L’obiettivo del regolamento, trattato in Commissione bilancio, ha l’obiettivo di soddisfare la domanda turistica matrimoniale. Da ora sarà possibile per le coppie sposarsi o unirsi civilmente in location strategiche del comune di Olbia e dà la possibilità a chi lavora nel settore wedding di organizzare veri e propri matrimoni in spiaggia, dalle bomboniere al catering, con allestimenti plastic-free.

Sarà possibile celebrare le nozze nelle aree demaniali, come piazza San Marco di Porto Rotondo, a San Pantaleo e nelle spiagge di Pittulongu, di Rena Bianca, Le Saline e Porto Istana, al parco Fausto Noce e a persino a Tavolara. Quindi, ora anche Olbia, come altre importanti realtà turistiche, avrà la possibilità di celebrare le nozze nei luoghi più suggestivi della città.

