A Golfo Aranci inizia il Fasolino ter: “Una grande sfida”

Inizia il Fasolino ter.

Giuseppe Fasolino ha giurato per il suo terzo mandato da sindaco di Golfo Aranci durante il primo Consiglio comunale, tenutosi in piazza. Ha espresso emozione e ha sottolineato la responsabilità del ruolo, promettendo 5 anni di lavoro e sacrifici per unire il paese e ascoltare tutti i cittadini. Fasolino ha ringraziato i dodici consiglieri che lo hanno sostenuto, evidenziando che il Consiglio comunale aperto dimostra l’intenzione di ascoltare le esigenze della comunità.

La nuova Giunta è stata ufficializzata con quattro assessori, tra cui Giuseppe Langella, nominato vice sindaco e assessore al Turismo, programmazione e bilancio. Otto deleghe sono state assegnate ai consiglieri per dare forza e dignità a tutti, permettendo loro di partecipare alle sedute della Giunta. Alessandra Feola è stata eletta presidente del Consiglio comunale. Per la prima volta in 45 anni, il Consiglio comunale di Golfo Aranci non avrà un’opposizione, aprendo l’Aula ai cittadini per favorire il confronto.

