Relazione violenta, l’incubo di una mamma 44enne di Olbia

La relazione pericolosa di una donna di Olbia.

Una 44enne di Olbia con un bambino di 11 anni aveva deciso, nell’estate del 2022 di avviare una relazione con un 35enne di origine marocchina senza fissa dimora. La storia d’amore si era trasformata ben presto in un incubo. La sua vita era stata travolta da un vortice di violenza: l’uomo la picchiava con schiaffi, pugni e sputi. Le tirava i capelli, strappandoglieli. Tutto per gelosia, che era immotivata dai fatti. La donna, per paura di ulteriori violenze, aveva sopportato la situazione per diversi mesi.

Il vortice di violenza si era interrotto quando la donna, dopo mesi di violenze mai denunciate, aveva trovato il coraggio di rivolgersi ai carabinieri, denunciandolo. Nei giorni scorsi si è concluso il processo. Come riporta La Nuova Sardegna, per le violenze in famiglia il tribunale di Tempio ha condannato il marocchino, che era già in carcere, a 5 anni di reclusione.

