I lavori sulle strade di Golfo Aranci.

A Golfo Aranci è in corso di realizzazione un intervento di scarificazione e bitumatura che riguarda numerose vie del paese.

Sono diverse le strade che presentavano criticità e necessitavano di manutenzione al fine di migliorare la sicurezza stradale ed il decoro del patrimonio pubblico. Gli interventi riguardano diversi quartieri e sono condotti dall’Assessorato ai Lavori Pubblici guidato da Giuseppe Langella. “Come abbiamo sempre fatto investiamo in sicurezza e decoro in ogni parte del paese e continueremo a realizzare interventi in questo senso pure nel futuro”, ha commentato il sindaco Mario Mulas.