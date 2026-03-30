Lavori di manutenzione Abbanoa, niente acqua a Golfo Aranci

I lavori di Abbanoa a Golfo Aranci.

Mercoledì 1° aprile, a Golfo Aranci, saranno eseguiti interventi di manutenzione sulle reti idriche che interesseranno un pozzetto d’ispezione situato in via Libertà. Le operazioni, affidate alle squadre di Abbanoa, prevedono la sostituzione di alcune apparecchiature idrauliche e comporteranno la sospensione dell’erogazione dell’acqua in tutto il centro abitato a partire dalle 6 del mattino fino al termine dei lavori, stimato intorno alle 18:30. Durante questo arco di tempo si potranno registrare cali di pressione e brevi interruzioni nell’erogazione.

I tecnici del gestore idrico garantiranno, nei limiti del possibile, una riduzione della durata dell’interruzione e il ripristino anticipato del servizio qualora gli interventi terminassero prima del previsto. Eventuali anomalie o segnalazioni possono essere comunicate al servizio guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800/022040, attivo 24 ore su 24. Al momento della ripresa dell’erogazione, è possibile che l’acqua presenti una torbidità temporanea dovuta allo svuotamento e al successivo riempimento delle tubazioni.

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