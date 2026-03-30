Bortigiadas saluta il professor Salvatore Bianco

L’addio al professor Salvatore Bianco di Bortigiadas.

Il paese di Bortigiadas piange la scomparsa di Salvatore Bianco, venuto a mancare all’età di 82 anni. Ex docente del liceo Dettori, Bianco era conosciuto e stimato per la sua dedizione all’insegnamento della lingua e letteratura francese, principalmente nelle classi dello Scientifico, e aveva lasciato un segno indelebile negli studenti e nei colleghi, che ricordano con affetto la sua passione per la cultura e la formazione.

A darne notizia sono i nipoti Michele con Elide, Elisabetta, Giovanni, Francesco con Elisabetta e il piccolo Matteo, insieme alla cognata Mariella, agli amici e a tutti i parenti, che si uniscono nel ricordo di una figura familiare rispettata e amata. I familiari hanno espresso un ringraziamento speciale a Saibou per le cure attente e affettuose dedicate negli ultimi tempi della sua vita.

I funerali si terranno oggi, 30 marzo, alle ore 15, nella chiesa parrocchiale di San Nicola di Bortigiadas, con partenza dall’abitazione dell’estinto situata in via Cruzitta 1. La comunità locale si prepara a dare l’ultimo saluto a un uomo che ha contribuito alla crescita culturale delle nuove generazioni, lasciando una memoria duratura nel cuore di chi lo ha conosciuto.

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