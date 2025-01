A Golfo Aranci lezioni gratuite di cinema, cosa c’è da sapere

Le lezioni di cinema a Golfo Aranci.

Domenica 26 e lunedì 27, nella splendida cornice di “Villa Sospiri“, in via Cala Moresca, a Golfo Aranci, si terrà un Open Day dedicato al corso di Produzione Cinematografica, un’opportunità per esplorare il mondo della settima arte e per entrare in contatto con il format innovativo “Travel on Set”.

L’iniziativa, che promette di catturare l’attenzione di appassionati e giovani talenti, offre la possibilità di partecipare a lezioni di prova gratuite. Domenica 26 gennaio, dalle 16 alle 18:30, e lunedì 27 gennaio, nella stessa fascia oraria, sarà possibile immergersi in un’esperienza creativa. Gli aspiranti cineasti, dai 6 ai 21 anni, così come gli adulti dai 22 ai 55 anni, avranno l’opportunità di esplorare le diverse sfaccettature della produzione cinematografica, scoprendo le tecniche e i segreti dietro le quinte di un set cinematografico.

Il corso, che si distingue per il suo approccio pratico e innovativo, si prefigge di offrire agli studenti una formazione completa e stimolante, mettendo in pratica ciò che viene appreso sul campo. Con la partecipazione a “Travel on Set“, i partecipanti potranno vivere un’esperienza coinvolgente, dove creatività e tecnica si incontrano per dar vita a progetti cinematografici di grande valore.

Le iscrizioni sono ora aperte e possono essere effettuate tramite WhatsApp al numero +393792731776. Per ulteriori dettagli, è possibile visitare il sito ufficiale travelonsetproduction.com. Un’occasione imperdibile per chi desidera entrare nel mondo del cinema, con un percorso che promette di stimolare la fantasia e la passione di ogni partecipante.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui